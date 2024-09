Dove vedere Entella-Carpi in diretta tv

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Non ci sono pause per la capolista, i chiavaresi dopo quasi due anni sono tornai in cima alla classifica del Girone B di Serie C grazie a uno splendido inizio di campionato. Tre partite, tre vittorie e ora ilnel mirino da affrontare già venerdì sera alle 20,45 al Comunale di