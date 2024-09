Dove mangiare a Ginevra | gli indirizzi per scoprire la città svizzera senza svenarsi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un weekend a? Perché no. Lasu Lago Lemano dista solo un'ora d'auto dal tunnel del Monte Bianco (al momento chiuso per lavori) e meno di due ore di volo da Roma e Napoli. Già un soggiorno di un paio di giorni sarà sufficiente perche non siamo solo nella capitale dell'orologeria di lusso, popolata di hotel altrettanto lussuosi, stabilmente classificata fra lepiù care del mondo, ma in una piccola metropoli cosmopolita (per via delle diverse istituzioni internazionali che qui hanno sede) che può essere affrontata, anche sul piano gastronomico,. Suggeriamo qualche indirizzo, magari andando fuori dai sentieri battuti, peranche i quartieri popolari, le terrazze e le buvette in riva al lago e sulle sponde dei due fiumi (oltre al Rodano c'è anche l'Arve).