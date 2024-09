Don Coluccia | Le occupazioni al Quarticciolo sono pilotate dalla criminalità

Leggi tutta la notizia su romatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Ilè assoggettato allaorganizzata e la libertà dei cittadini non è garantita”. Non usa mezzi termini don Antonioper parlare del quartiere in cui, durante la sua ultima visita, è stato accolto con insulti e bottiglie lanciate dalle finestre. Un episodio che ha