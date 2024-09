Diventa pedagogista clinico | in arrivo la prestigiosa formazione riconosciuta MIUR Scopri tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ISFAR presenta lain Pedagogia Clinica, ideale pergli insegnanti. Unacompleta con approccio esperienziale e tecniche specializzate. Corso di 1500 ore, misto in presenza e online, bonus Carta del Docente, attestato valido come aggiornamento insegnanti e per far parte dell'Elenco Pedagogisti Clinici ANPEC. L'articolo: inla