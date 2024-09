Distributore di benzina tre auto vanno a fuoco e rimane ferito un uomo | vigili del fuoco evitano disastro

Leggi tutta la notizia su perugiatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prima va auna piccola utilitaria, poi le fiamme avanzano in pochi secondi e avvolgono altri due mezzi che erano presenti in un impianto di rifornimento di carburante in via Martiri della Resistenza a Spoleto, in una zona molto centrale della città . In pochi minuti una colonna di fumo si è