Diodato conto alla rovescia per il primo tour nei teatri | le date

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dopo leestive in alcune delle location italiane più suggestive,si prepara a portare per la prima volta la sua musica neid’Italia. Il– al via il prossimo 28 settembre – promette di offrire un’atmosfera intima e continua a registrare il tutto esaurito. Prodotto e organizzato daMagellano Concerti, partirà il 28 settembre da Grosseto e proseguirà con altri venti appuntamenti live nelle principali città d’Italia.