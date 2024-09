Dentro case e negozi devastati dal nubifragio | Noi lasciati soli ricordi e sacrifici di una vita non ci sono più

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bergamo. Foto e video parlano da. C’è Alice, residente al civico 14 di via Baioni, che ha una casa ridotta a una palude. Avrebbe fatto volentieri a meno di mostrarcela in queste condizioni, “ma la gente – dice – deve vedere come siamo ridotti”. ‘Slalomeggia’ tra corridoi di fango, fili pericolanti ed elettrodomestici da buttare per mostrarci l’album con le foto di famiglia. O ciò che ne rimane. “Nulla, ecco ciò che ne rimane. Tutti idi unanon cipiù, nemmeno sui computer perché abbiamo dovuto buttarli via”. C’è poi Andrea, titolare dell’attività storica ‘Joe l’autoradio’ al civico a fianco, che si è visto spazzare via in pochi istanti anni di lavoro e. È preoccupato per le sorti delo e per la merce da riparare che gli hanno affidato i clienti. “E adesso – si domanda – come faccio?”.