Dengue caso autoctono a Brescia | è il primo in Italia del 2024

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ats: "Paziente non aveva viaggiato all'estero, allertati Comune di residenza e quelli frequentati per lavoro". Avviate disinfestazioni Undiè stato identificato nell'area di. Si tratta delinnel. A darne notizia è l'Ats in una nota. L'Agenzia di tutela della salute ha spiegato che il "10 settembre