De Pascale | Dopo il porto di Ravenna vorrei rilanciare l' aeroporto a Parma

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Io cerco di parlare solo dell'Emilia-Romagna, nel senso che sono molto interessato a quello che può fare la Regione per la vita degli emiliano-romagnoli, su un programma per questa terra abbiamo aggregato tantissime forze che, legittimamente, sul piano nazionale non sempre vanno d'accordo