Ddl sicurezza | Magi ‘su Ius Scholae farsa ora sostegno a referendum’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Veniamo da quattro legislature nelle quali le aspettative di centinaia di migliaia di persone rispetto a una riforma della cittadinanza sono state disattese. La stessa Forza Italia ha appena detto che non è il momento di discutere nemmeno di Ius, una riforma minima ma che comunque sarebbe stato un passo avanti: allora dobbiamo dire chiaramente che il dibattito di questa estate è stato una”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo, relatore di minoranza del Ddl, intervento nell?aula di Montecitorio.“Ricordo che in questo momento le associazioni di italiani senza cittadinanza ci hanno chiesto di sostenere un?iniziativa referendaria che riduca da 10 anni a cinque anni il periodo di tempo di legale soggiorno per avanzare la richiesta di cittadinanza. E? un inizio concreto che si può e che credo si debba fare.