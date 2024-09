Dave Grohl ha avuto una figlia ma non da sua moglie | Chiedo perdono

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è diventato papà per la quarta volta, ma la mamma non è sua. Il cantante 55enne ha annunciato la nascita della bimba con un post su Instagram in cui confessa tutto e chiede scusa alla famiglia: "Sono diventato padre di una nuova bambina, ma fuori dal matrimonio. L'artista