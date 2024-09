Daria Bignardi | In carcere non dovrebbero starci i ragazzini

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La morte di Youssef Barsom a San Vittore, a soli 18 anni, ha addolorato la comunità che lo aveva accolto al suo arrivo in Italia. Ma come lui, sono tanti i giovanissimi che hanno bisogno di aiuto, non di reclusione