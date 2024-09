Dall’Inghilterra l’ALLARME | quasi la metà delle tifose VITTIME DI INSULTI E ABUSI

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Uno studio in Inghilterra ha dimostrato che lache ha frequentato gli stadi è stata vittima die/olancianocontro la discriminazione. Uno studio dell’associazione anti-discriminazione Kick It Out ha riportato che su 1.502inglesi e gallesi ha riportato che ladi loro hanno ricevuto