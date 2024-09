DAL CAMPO D’Aversa ridisegna la trequarti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Al sussidiario si continua a lavorare in vista della sfida di sabato prossimo al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro la Juventus e lo si fa in attesa del rientro dei Nazionali. A parte Fazzini, già tornato a causa dell’infortunio rimediato con l’Under 21 e sicuramente assente coi bianconeri, Ismajli, Sazonov, Goglichidze e Cacace saranno di nuovo a Empoli presumibilmente mercoledì. I due georgiani saranno in ballottaggio per il ruolo di terzo centrale difensivo a destra insieme a Marianucci e a De Sciglio. Proprio il grande ex della partita, infatti, potrebbe anche partire dall’inizio se dovesse dare le giuste garanzie. Per sostituire Fazzini, invece, la soluzione più probabile è quella di inserire Esposito e Solbakken alle spalle dell’unica punta. Occhio però anche al possibile avanzamento di Maleh.