Da Heretherewhere a Etoile | sul palco il Prologo della stagione dei teatri

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) In attesa dell'inaugurazione de Ladei2024-25, che avverrà in novembre, torna l'appuntamento con ilcon quattro spettacoli che si succederanno fino a fine ottobre. Il primo, in programma dal 16 al 22 settembre al Teatro Rasi alle ore 21:00 (tranne venerdì