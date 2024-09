Coppa Davis 2024 esordio splendido dell’Italia | Berrettini e Arnaldi fanno 2-0 sul Brasile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Bologna, 11 settembre– L’Italia batte ilper 2-0 nel match valido per il gruppo A dia Bologna. I successi nei 2 singolari rendono ininfluente il doppio. Il 28enne romano Matteo, numero 43 del mondo, supera il 18enne di Rio de Janeiro Joao Fonseca, numero 158 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-5) in un’ora e 22 minuti di gioco. Nel secondo match, Matteobatte Thiago Monteiro per 7-5, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5) in 3h39?. Gli azzurri torneranno in campo venerdì contro il Belgio.: “Mi era mancata la” “Mi erano mancati questa atmosfera e il calore del pubblico. Bisognava godersela, divertirsi, stare qui, volevo prendere il calore della gente e fare del mio meglio: è quello che ho fatto”, le parole didopo il successo su Fonseca che ha regalato all’Italia il primo punto nel match del Girone A.