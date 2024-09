Conto alla rovescia per il ritorno della Chimera ad Arezzo | dove verrà esposta e per quanto

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 30 ottobre 2024 sarà la data in cui la, quella vera, tornerà nella sua. Il bronzo etrusco, in occasione delle celebrazioni per i 450 anni dmorte di Giorgio Vasari, rientrerà in città per essere ammirato in tutta la sua maestosità. All'internogalleria di arte