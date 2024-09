Congost e il bronzo paralimpico negato | “Un gesto umano mi è costato il cibo per i miei figli”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La maratoneta spagnola è stata squalificata perché aveva lasciato per qualche attimo la cordicella della guida a pochi metri dal traguardo. "L'atleta dietro di me era distante almeno tre minuti. Il risultato della gara non è stato alterato". Ora il podio mancato le può costare la carriera.