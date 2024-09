Como entra di notte al supermercato con la pistola carica nei pantaloni | arrestata ex guardia giurata di 21 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – La Polizia di Stato, questa, ha arrestato per porto abusivo di armi, un 21enne comasco residente nella prima periferia sud della città, ex. Tutto è accaduto verso le 3 di questa, quando gli addetti alla sicurezza di undella periferia sud di, aperto 24 ore su 24, hanno allertato il 112 NUE segnalando che un individuo armato diaveva fatto accesso all’interno dell’esercizio commerciale. Le primissime notizie indicavano che il 21enne erato nell'esercizio commerciale ma, con sorpresa e spavento dei presenti, si notava vistosamente unainfilata nella cintura dei. Sul posto venivano dirottate immediatamente le volanti sul posto e una volta arrivate bloccavano il giovane in ausilio agli addetti alla sicurezza.