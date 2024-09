Come prendersi cura dei rettili e quali avere in casa

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cani e gatti sono gli animali domestici più diffusi nelle case, ma non gli unici. Molti, infatti hanno deciso di circondarsi di altri esemplari. Tra questi ci sono anche i, non è raro che le persone decidano di accoglierli in. Nonostante non siano animali che dimostrano il loro