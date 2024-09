Come capire se l' amico si è innamorato di te? Secondo l' esperto i segnali per capirlo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) A tutti può essere capitato di avere uno un’amica innamorata di noi. Una situazione non facile sia perché spesso non si è certi dei sentimenti dell’altro e si ha paura a chiedere proprio per non rovinare il rapporto, sia perché l’eventuale sentimento può non essere ricambiato e quindi affrontare la situazione può essere ulteriormente difficile.