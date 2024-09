Colpo di scena salta l' intervista a Maria Rosaria Boccia | Non sono scappata Non c' erano le condizioni

Leggi tutta la notizia su napolitoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Devo dire ufficialmente che mi dispiace tantissimo, manon sarà con noi e non farà l'. In tanti anni di professione non mi era mai successo,rimasta senza parole, non mi aspettavo che questanon si potesse realizzare: perché lei stessa si era