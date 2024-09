Colpita da un furgone mentre cammina all' alba | ferita soccorsa con l' elicottero

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ancora un incidente sulle strade ravennati, dopo quello avvenuto ieri sera in pieno centro a Russi che ha visto una coppia di motociclisti finire in ospedale. Mercoledì mattina, attorno alle 7.30, una 41enne stavando lungo via Cerba andando da via Sant'Alberto verso via Canalazzo, quando