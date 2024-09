Colori tessuti pregiati e dettagli artigianali frutto della collaborazione con la manifattura italiana

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ha portato in passerella la sua collezione Primavera/Estate 2025 con una celebrazione del romanticismo mediterraneo. La sfilata di Michael Kors, svoltasi a The Shed durante la New York Fashion Week, ha mostrato una fusione di glamour e rusticità , in un omaggio alla lunga tradizione didel designer con artigiani italiani. Questo connubio tra lusso età ha caratterizzato l’intera collezione, pensata per un pubblico che cerca eleganza senza tempo.