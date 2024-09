Classifica Coppa Davis Italia al comando E la sconfitta dell’Olanda cambia tutto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Da martedì 10 a domenica 15 settembre è in programma la prima fase a gironi della2024 di tennis: a Bologna si sta giocando il Gruppo A, che vede al via l’, campionessa in carica, i Paesi Bassi, il Belgio ed il Brasile. Le prime duete si qualificheranno ai quarti. Nel tie che ha inaugurato il raggruppamento il Belgio ha battuto i Paesi Bassi per 2-1, mentre nella giornata odierna i ragazzi di capitan Filippo Volandri, hanno battuto il Brasile per 2-0. Domani i Paesi Bassi cercheranno riscatto contro il Brasile per restare in corsa per la qualificazione. L’, invece, tornerà in campo venerdì 13 contro il Belgio, e vincendo potrebbe anche ottenere il pass per i quarti di finale, anche se molto dipenderà anche dal risultato del tie di domani. Sabato 14 toccherà al Brasile affrontare il Belgio, infine domenica 15 l’giocherà contro i Paesi Bassi.