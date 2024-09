Cittadinanza | Iezzi ‘vogliamo più severità speriamo anche tutto centrodestra’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos) – ?Bocciati oggi alla Camera tutti gli emendamenti della sinistra e dell’opposizione tesi a introdurre lo ius soli, lo ius scholae o nuove regole più lassiste sulla. Mentre Matteo Salvini sta subendo un processo politico per aver difeso i confini da ministro dell’Interno, come promesso in campagna elettorale, la sinistra vuole aprire le porte a chiunque. La Lega fermerà, come ha già fatto in passato, ogni tentativo in questa direzione. Non a caso stiamo preparando una proposta di legge che va verso una maggiorenel rilascio delle cittadinanze. Vogliamo sperare cheil centrodestra ci segua in questa battaglia di civiltà per il nostro Paese. Tutti, nessuno escluso.” Così il deputato della Lega Igor, capogruppo in commissione Affari costituzionali.