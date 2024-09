Citadel | Diana il trailer ufficiale della serie tv Prime Video

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 11 settembre 2024)ha diffuso in queste ore ildi, spin-offtv creata dai fratelli Russo. La messa in ondatv è fissata daper il prossimo 10 ottobre, ed anticiperà l’espansione dell’universo narrativo creato da Joe ed Anthony Russo con latv. In programma, lo ricordiamo, c’è uno spin-off indiano, ed ovviamente la seconda stagione“tv madre“. https://youtu.be/vhwMUv2shVke le note di produzione Latv è diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ricopre anche il ruolo di head writer, e ha scritto lacon Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari.