Ciclismo - Due ottime notizie per la società Lastra a Signa Tripetetolo Bozicevich e Venomi agli Europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due belleper la Polisportivadi, lacon sede in via Livornese presieduta da Valter Biancolini. La prima riguarda Flavio, ottimo atleta di nazionalità albanese tesserato per il sodalizio lastrigiano, che è stato convocato dal tecnico della Nazionale albanese per disputare dall’11 al 15 settembre i Campionatiin Belgio, per le prove in linea Under 23 ed a cronometro. L’altra notizia è di ciclomercato, essendo lafiorentina impegnata nell’allestimento della squadra per la stagione 2025, con i tecnici Massimiliano Dinucci e Daniele Masiani, e con lo staff dirigenziale garantito dal presidente Biancolini e dalla general manager Sonia Ceccarelli.