Chi ha chiamato da 3501549757? E’ la TIM? Tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il numero di telefonoè associato a un call center che effettua chiamate promozionali. Diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto chiamate indesiderate da questo numero, indicandolo come possibile fonte di telemarketing relativa a servizi della: si spacciano per laLa voce robotica che si nasconde dietro al numerodice di chiamare per conto della, ma cosi non è. Si tratta di call-center che cercano di venderci o farci abbonare a qualcosa. Come Bloccare le chiamate Indesiderate Utilizza le Funzioni di Blocco del Telefono: La maggior parte degli smartphone offre la possibilità di bloccare i numeri di telefono direttamente dalle impostazioni delle chiamate. Basta selezionare il numero indesiderato e scegliere l’opzione per bloccarlo.