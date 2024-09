Chi è Marco Bucci il sindaco di Genova candidato del centrodestra alle Regionali in Liguria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilha ufficializzato la candidatura didielezioniche si terranno tra il 27 e il 28 ottobre ina seguito delle dimissioni del presidente della Regione in carica Giovanni Toti. La coalizione uscente ha dovuto affrettare la decisione dopo settimane di incertezza anche sul ruolo dell’ex presidente Toti stesso, coinvolto in una grossa inchiesta di corruzione.non haspuna carriera politica. È un ex dirigente di industria nel settore chimico, che ha lavorato per alcune importanti multinazionali. Viene da due mandati dadi, il primo dinella storia repubblicana della città, ed è stato commissario sia alla costruzione del nuovo Ponte Morandi che della diga foranea del capoluogo ligure.