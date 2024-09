Chi è l' uomo indagato per l' omicidio di Maria Luigia Borrelli

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il suo nome è Fortunato Verduci, 65 anni, dipendente in una carrozzeria. È lui l'per l'di Maria, la donna massacrata il 5 settembre 1995, in vico Indoratori a Genova, nell'appartamento che utilizzava per prostituirsi. Il 65enne lavorava nella carrozzeria che