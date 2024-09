Cerreto Sannita | Controlli sulla sicurezza nei cantieri denunciata una persona

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024)dei Carabinieri nei, denunciato un imprenditore edile per violazione delle normenei luoghi di lavoro Nel corso deifinalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e dellanei luoghi di lavoro, nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazione die del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, nella giornata di ieri, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un imprenditore edile per violazione della normativanei luoghi di lavoro in occasione dell’esecuzione dei lavori presso un’abitazione privata nel centro del paese.