Cellulari e social da pediatra ‘no’ a limiti di età | ecco perché

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Farnetani interviene nel dibattito suscitato dalla petizione lanciata su 'Change.org': "È dose sbagliata problema. Scuola e famiglie insegnino a ragazzi uso responsabile, 3 consigli per riuscirci" "Non sono d'accordo con l'idea di mettere un limite di età all'uso di smartphone e". Questi strumenti sono "dannosi se assunti alla 'dose' sbagliata, per un tempo eccessivo",