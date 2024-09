Catanzaro Pontisso costretto ai box per un infortunio | le sue condizioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tegola per ildi Fabio Caserta in vista della ripresa del campionato di Serie B. Il tecnico dovrà fare a meno di Simonenell’impegno al Tombolato contro il Cittadellasaràai box per un mese a seguito di un: ha accusato una lesione muscolare di primo grado al retto femorale della gamba sinistra. L'articoloai box per un: le sueCalcioWeb.