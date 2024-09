Casa di reclusione Sant' Angelo dei Lombardi | nuovo episodio di violenza contro la polizia penitenziaria

Leggi tutta la notizia su avellinotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024)di S.deiancora tensione ela. L'altro ieri 09/ settembre/ 2024 un detenuto psichiatrico in cerca di un psichiatra e terapia ha tenuto in scacco un intero Istituto. Armato di piedi di tavolo schiodati con chiodi in bella vista