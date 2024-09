Carmen di Bizet | la collezione costumi di scena di Gabriela Hearst

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Life&People.it L’arte, nelle sue infinite sfumature, performa la realtà, instaurando un dialogo di reciproche influenze con essa e con coloro che la abitano. Nel suo farsi concretezza e allo stesso tempo interpretazione, l’arte non può che essere impegno, strumento per veicolare un messaggio, un pensiero, una filosofia. Non come sovversione, ma come invito alla riflessione e all’evoluzione. E, nell’essenza stessa di quell’arte in armonia con la natura, ihanno preso corpo e anima.