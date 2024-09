Calendario Europei ciclismo 2024 oggi | orari martedì 11 settembre tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Europeo diprendono il via. Subito una giornata frizzante per la competizione continentale nella Limburgo belga, con ben sei dei quattrodici titoli che verranno assegnati in questo 11: parliamo delle maglie europee valide per le prove a cronometro, dalle categorie juniores a quelle élite. LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO FEMMINILE DEGLIDIDALLE 15.12 LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE DEGLIDIDALLE 16.30 Percorso identico per cinque delle sei gare inquest’. A differenziarsi è solo la gara juniores femminile, che si corre sulla distanza di 13,3 chilometri con una sola, minima parte di dislivello ad inizio prova. Tutte le altre invece si svolgeranno sui 31,1 chilometri: nessuna difficoltà altimetrica, strizzando l’occhio agli specialisti puri.