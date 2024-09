Calderoneprobabile intervento sui fondi pensione in manovra

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Uninsul rafforzamento dei"è' assolutamente probabile che ci sia". Lo ha detto la ministra del Lavoro, Marina Calderone in una intervista a Radio 24. "Non sarà stravolgente però credo sia importante coniugare questi due percorsi" - ha detto a proposito del pilastro pubblico e di quello complementare - non perché il primo pilastro possa essere sufficiente perché con il sistema contributivo se si versa tanto il rendimento sarà adeguato ma è un supporto ulteriore ma anche un modo di essere previdenti, di guardare al futuro in un'ottica di risparmio". Calderone ha detto di essere d'accordo sull'introduzione di un nuovo semestre di silenzio assenso per il trasferimento del Tfr sui