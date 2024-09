Calcio | Amichevoli Usa-Nuova Zelanda 1-1 a segno Pulisic

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Reti inviolate in Canada-Messico: Johan Vasquez titolare e capitano. ROMA - In atteso dell'arrivo sulla panchina di Mauricio Pochettino, gli Usa hanno pareggiato, questa notte, in amichevole, contro laper 1-1. Al TQL Stadium di Cincinnati, avanti la Nazionale a stelle e strisce con la