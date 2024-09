Cala prezzo benzina diesel ai minimi da gennaio 2022

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ancora ribassi sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei raffinati in discesa arrivano oggi nuovi interventi all'ingiù da parte degli operatori. A muoversi è in particolare Eni che taglia di 3 centesimi ilraccomandato dellae di 2 centesimi quello del. In attesa di recepire queste ultime riduzioni, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa arretrano ulteriormente a valle dei precedenti tagli, con ilself tornato sui livelli di finee la verde self vicina aidel 2024. Lo fa sapere Quotidiano energia- ilmedio praticato dellain modalità self è 1,778 euro al litro (1,781 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,758 e 1,803 euro al litro (no logo 1,768).