Cairate incendio in una legnaia | vigili del fuoco in azione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024)(Varese), 11 settembre 2024 – Unè divampato, verso mezzogiorno, in una, nel Varesotto. Immediato l’intervento deideldi Busto Arsizio e Tradate con un’autobotte e un’autopompa. Le fiamme sono state subito circoscritte e non hanno quindi coinvolto le abitazioni limitrofe. Non ci sono stati feriti. Sul posto anche la polizia locale. Ancora da chiarire le cause del rogo.