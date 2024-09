Buongiollo! Addio a Luca Giurato tutte le strepitose gaffe di un mito assoluto | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024), volto-simbolo della Rai e della televisione italiana: ci lascia a 84 anni, colpito da un infarto fulminante mentre si godeva gli ultimi giorni di ferie a Santa Marinella, nel Lazio. Un professionista meticoloso, un giornalista protagonista di una strepitosa carriera, iniziata alla carta stampata e "deflagrata" in televisione, dove arrivò grazie a un consiglio dell'avvocato Gianni Agnelli (e dove si impose a livello nazionale con l'unica edizione al timone di Domenica In insieme a Mara Venier, format che poi lasciò in nome del giornalismo). Dal 1986 fino all'ultimo giorno di lavoro, la tv è stata la casa di, uno dei personaggi più amati dal pubblico italiano. Ed era amato anche per le sue celeberrimes, piccoli e grandi sfondoni che hanno scandito la sua parabola sul piccolo schermo.