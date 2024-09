Btp 30 anni domanda record per gli italiani | rendimento annuo del 4359%

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Boom di richieste per il Btp a 30 emesso dal Mef. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunica i risultati dell’emissione della prima tranche del nuovo titolo trentennale, che è letteralmente andato a ruba. Vediamo i dettagli. Un successo il nuovo Btp a 30 del Ministero dell’Economia. Il Mef fa sapere che l’importo emesso è stato pari a 8 miliardi di euro. Il titolo è stato collocato al prezzo di 99,789 euro, corrispondente ad unlordoall’emissione del 4,359%. Il titolo ha scadenza 1° ottobre 2054, godimento 17 settembre 2024 e tassodel 4,3%, pagato in due cedole semestrali. Il regolamento dell’operazione è fissato poi per il prossimo martedì 17 settembre. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato di collocamento costituito da cinque lead manager, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, BofA Securities Europe S.A.