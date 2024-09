Bronzetti-Li in tv | orario canale e diretta streaming Wta Monastir 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Luciase la vedrà contro Ann Li nel secondo turno del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località tunisina. Entrambe hanno risolto in due set il loro impegno inaugurale. La romagnola ha piegato la resistenza dell’ungherese Dalma Galfi mentre la statunitense, numero 124 del ranking mondiale, ha superato nettamente la wild card francese Kristina Mladenovic. Le due giocatrici hanno già incrociato le racchette nel luglio del 2022 in occasione del primo round di Wimbledon, con la tennista a stelle e strisce che non lasciò scampo a. Quest’ultima, tuttavia, in questa circostanza partirà leggermente favorita sulla base delle quote dei bookmakers.