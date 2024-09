Borsa | Milano chiude fiacca faro su Unicredit e Commerzbank

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ladi(-0,12%)in, con gli altri listini europei in ordine sparso e Wall Street in calo. Dopo il dato sull'inflazione core americana gli investitori vedono allontanarsi l'ipotesi di un maxi taglio dei tassi da parte della Fed. A Piazza Affari l'attenzione si concentra sulle banche con(+0,2%) che compra una quota del 9% della tedesca(+16,5%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la seduta in calo a 142 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,53%. Il mercato riflette sulla costruzione di un terzo polo bancario italiano. Nel listino principale di svetta Unipol (+1,9%). Bene anche Mps (+0,8%), con l'ipotesi di un ulteriore collocamento della quota del Tesoro, Bper (+0,6%) e Intesa (+0,2%). In controtendenza Banco Bpm (-0,8%) e Popolare Sondrio (-0,08%).