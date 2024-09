Borsa | l' Europa chiude in ordine sparso attesa per la Bce

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Le Borse europee chiudono inin vista della riunione di domani della Bce sulla politica monetaria. Sui mercati torna l'incertezza dopo l'inflazione americana in calo ma con gli investitori che si soffermano sull'indice core che è risultato più alto delle attese. Un dato che sarà valutato dalla Fed per il taglio dei tassi. In calo Londra (-0,15%), Parigi (-0,14%) mentre sale Francoforte (+0,35%).