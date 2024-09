Borsa | l' Europa avanza piano in attesa dell' inflazione Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Prima parte di mattinata positiva per le Borse europee, con gli investitori che attendono il dato sull'americana di agosto, vista in calo al 2,6%, per affinare le scommesse sull'entità del taglio dei tassi che varerà la Fed la prossima settimana. I listini del Vecchio Continente accolgono con cautela l'esito del confronto tv tra i candidati presidenziali americani, che ha visto Kamala Harris incalzare Donald Trump e salire nei sondaggi, e si preparano al taglio dei tassi di 25 punti base che la Bce dovrebbe decidere domani. Francoforte guadagna lo 0,4%, spinta dal balzo di Commerzbank (+15%), dopo che Unicredit (+1,6%) ha annunciato l'ingresso nel capitale con una quota del 9%, primo passo verso una potenziale integrazione, Parigio 0,3%, Milanoo 0,2% mentre Londra è invariata, al pari del Pil britannico a giugno e luglio.