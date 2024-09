Borsa | Asia in rosso timori sull' economia e dubbi sulla Fed

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Borsetiche in calo suiper la tenuta dell'cinese e'incertezza per la dimensione del taglio dei tassi che deciderà la Fed la prossima settimana, con gli investitori che propendono per una sforbiciata di 50 punti base, convinti che la Powell abbia aspettato troppo prima di agire. Dopo che il dibattito tv tra i candidati presidenziali Usa ha visto Kamala Harris incalzare Donald Trump e guadagnare forza nei sondaggi, oggi l'attenzione si sposta'inflazione americana, attesa in frenata dal 2,9 al 2,6% ad agosto, ea riunione della Bce di giovedì, che dovrebbe registrare un taglio dei tassi di 25 punti base. Tokyo cede l'1,5%, appesantita dalla corsa dello yen, ai massimi dell'anno sul dollaro dopo che un membro della Boj ha confermato che continuerà la correzione in senso restrittivo della politica monetaria.