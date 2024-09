Bioraffineria a Livorno Eni | A breve il via ai cantieri

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

"Eni conferma che è stata ottenuta l'autorizzazione da parte del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il ministero della Cultura, acquisiti i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione Toscana, per il quale era stata presentata l'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (Via) nel novembre 2022 per la costruzione della terzain Italia, confermata da Eni nel gennaio scorso. La costruzione inizierà non appena il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica rilascerà, di concerto con gli enti locali, l'Autorizzazione Unica e il relativo permesso a costruire. La raffineria è basata su tecnologia Ecofining e avrà una capacità di 500mila tonnellate/anno. La realizzazione è prevista entro il 2026.