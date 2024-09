Biden Harris ha dimostrato di essere la scelta migliore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "L'America ha potuto vedere il leader con cui sono stato orgoglioso di lavorare per tre anni e mezzo.hadilaper guidare il nostro Paese in avanti. Non torneremo indietro". Così il presidente Usa Joecommenta su X il dibattito tv trae Trump.